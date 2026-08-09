Британии грозит наплыв мигрантов из Ирландии: вот от чего они побегут

В Лондоне боятся наплыва мигрантов из Ирландии. Фото: Василий Вахрин. Перейти в Фотобанк КП

Великобритания ожидает наплыв мигрантов с территории Ирландии. Речь идёт о людях, которые нелегально проживают в Ирландии, информирует издание Daily Mail. Сообщается, что националистическая группировка «Новая Ирландская республиканская армия» (New IRA) планирует выдавить нелегалов за пределы Ирландии, в том числе используя насильственные методы.

«Появились опасения, что кампания New IRA может вызвать новую волну мигрантов из Ирландии в Великобританию, в частности через наземную границу с Северной Ирландией», - сказано в публикации.

Напомним, с конца июля наблюдается мощный наплыв мигрантов в испанский анклав Сеута на севере Африки. Эту ситуацию спровоцировали множественные посты в социальных сетях о якобы доступности границы между Испанией и Марокко.

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Тем временем в российской Госдуме принят новый закон о выдворении мигрантов. Теперь их будут высылать за хамский расизм в отношении россиян, хулиганство, стрельбу на свадьбах, неповиновение полицейским.