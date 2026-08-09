Онищенко назвал вирус с высоким пандемическим потенциалом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Высокий пандемический потенциал присущ вирусу гриппа A (H1N1), известному как свиной грипп. На это указал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он указал, что вирус способен мутировать, становясь более заразным и более агрессивным.

«Примерно каждые 10 лет у нас появляется пандемический штамм. Мы ждем, что в ближайшее время появится такой штамм из тех же H1N1, но только более контагиозный и более вирулентный для этого мы и занимаемся мониторингом», - сказал он РИА Новости.

При этом академик призвал россиян не бояться новой пандемии, назвав её элементом эволюции.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о растущем риске новой глобальной пандемии, которая может оказаться разрушительнее предыдущих кризисов.

Также ВОЗ рассказала о причине риска распространения «болезни легионеров».

Кроме того, в ВОЗ рассказали об опасной особенности вируса Нипах: заболевание может протекать бессимптомно.