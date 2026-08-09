Россияне рассказали о серьезной проблеме на курортах Турции

Российские туристы пожаловались на загрязнение пляжей в Аланье Фото: Наталья ТУБОЛЬЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Граждане РФ летом часто выбирают направлением для отдыха Турцию. Однако в этом году россияне пожаловались на экологическую ситуацию на побережье Аланьи. Туристы сообщили о повсеместных загрязнениях пляжей и воды. Их процитировал турагент Аслан Мустафа Кылдонер в комментарии РИА Новости.

"Недавно регион посетили эксперты, они связали загрязнение с импортом пластиковых отходов, нагрузкой от предприятий по переработке пластика в провинциях Адана и Мерсин, а также с необычно сильными осадками", - объяснил эксперт.

Турагент предупредил, что загрязнение воды угрожает всему Средиземноморью. Он подчеркнул, что этот нюанс может негативно сказаться на туристической привлекательности региона.

Турция в этом году снова стала лидером среди зарубежных направлений у россиян. Ее посетили уже 2,65 миллиона граждан РФ. На втором месте оказался Египет.