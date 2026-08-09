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НовостиВ мире9 августа 2026 3:22

Финляндия решила обезопасить себя вместо Украины: Хельсинки не передаст ракеты Patriot Киеву

Финляндия отказала Киеву в передаче ракет для Patriot
Алина КОЧНЕВА
Финляндия отказала Киеву в передаче ракет для Patriot

Финляндия отказала Киеву в передаче ракет для Patriot

Фото: REUTERS.

Финские власти спустя четыре года активной поддержки Украины решили действовать предусмотрительнее. Хельсинки отказал Киеву в просьбе. Страна не передаст украинцам ракеты для систем Patriot. Так объявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, цитирует газета Ilta-Sanomat.

Он сообщил, что страна уже достаточно помогла Украине. Теперь Хельсинки намерен решать другие вопросы. По словам министра, главной задачей по обеспечению безопасности Европы является темп выпуска продукции американским ВПК.

"Мы не можем ставить под угрозу нашу постоянную боеготовность в плане противовоздушной обороны", - прокомментировал текущую обстановку Антти Хяккянен.

Портал Euractiv заявил об убытках Финляндии из-за закрытия погранпунктов с Россией. Восточная часть страны пришла в глубокий упадок в связи с действиями местных властей, указано в материале.