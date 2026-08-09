Румыния оказывает прямую военную помощь Украине. Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Руководство Румынии уже на данном этапе поддерживает киевский режим. Власти оказывают военно-логистическую помощь Украине. Так заявил директор второго европейского департамента МИД Юрий Пилипсон, транслирует ТАСС.

Дипломат уведомил, что купленный Румынией порт Джурджулешты превращен в "транзитный узел для доставки" грузов для нужд ВСУ. В дальнейшем его намерены использовать с целью помощи Украине в восстановлении страны.

"Румыния уже сегодня вовлечена в оказание киевскому режиму прямой военно-логистической поддержки", - заключил Юрий Пилипсон.

Стало известно, что украинские мужчины платили по 10 тысяч долларов за нелегальный переход государственной границы в Румынию. Пограничники устранили два канала незаконной переправки граждан за рубеж.