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НовостиВ мире9 августа 2026 3:32

Румыния оказывает Киеву прямую военную помощь: в МИД объяснили, как это происходит

Дипломат Пилипсон: Румыния оказывает прямую военную помощь Украине
Алина КОЧНЕВА
Румыния оказывает прямую военную помощь Украине. Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Румыния оказывает прямую военную помощь Украине. Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Руководство Румынии уже на данном этапе поддерживает киевский режим. Власти оказывают военно-логистическую помощь Украине. Так заявил директор второго европейского департамента МИД Юрий Пилипсон, транслирует ТАСС.

Дипломат уведомил, что купленный Румынией порт Джурджулешты превращен в "транзитный узел для доставки" грузов для нужд ВСУ. В дальнейшем его намерены использовать с целью помощи Украине в восстановлении страны.

"Румыния уже сегодня вовлечена в оказание киевскому режиму прямой военно-логистической поддержки", - заключил Юрий Пилипсон.

Стало известно, что украинские мужчины платили по 10 тысяч долларов за нелегальный переход государственной границы в Румынию. Пограничники устранили два канала незаконной переправки граждан за рубеж.