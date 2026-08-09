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НовостиВ мире9 августа 2026 3:39

Испанский премьер Санчес стал объектом насмешек из-за странного фото без одной части тела

Испанцы высмеяли своего премьера Санчеза за фото, где у него пропали ноги
Мария ПАВЛОВА
Испанцы высмеяли своего премьера Санчеса за странное фото в социальной сети. Фото: социальная сеть Х.

Испанцы высмеяли своего премьера Санчеса за странное фото в социальной сети. Фото: социальная сеть Х.

Испанского премьер-министра Педро Санчеса высмеяли за странное фото, опубликованное в социальной сети Х его пресс-службой. Историю рассказывает издание El Mundo.

На фото глава испанского правительства находится в кабинете и смотрит в монитор компьютера. Внимательные пользователи заметили, что у Санчеса на фото нет нижней половины тела.

«Значительное внимание привлекло отсутствие его нижних конечностей», - сказано в публикации El Mundo.

После града насмешек, обрушившегося на фото премьер-министра, его пресс-служба выложила в сеть видео, на котором отчётливо видно, что Санчес не потерял ноги.

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