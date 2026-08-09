Леопард помешал ТЦК мобилизовать мужчину в Днепропетровской области

Домашний леопард помешал сотрудникам ТЦК мобилизовать украинца. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Домашний леопард помешал сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, украинская структура, аналогичная военкомату) мобилизовать украинца в Днепропетровской области. Соответствующее видео появилось в Telegram-каналк «Sputnik Ближнее зарубежье».

На видео мужчина, выгуливающий в парке своего необычного питомца, указывает на сотрудников ТЦК, которые держатся от него на почтительном отдалении, но не уходят.

«Наша первая встреча с ТЦК», - комментирует ситуацию хозяин леопарда, который спокойно сидит у его ног. Леопард на поводке, но на нём нет намордника. Хозяин называет кличку животного – Зевс.

Ранее в Днепропетровске военкомы напали на женщин, пытавшихся помешать мобилизации, и выстрелили в одну из них.

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Ранее сообщалось, что четыре сотрудника ТЦК в Виннице мобилизовали мужчину во время минуты молчания по погибшим солдатам ВСУ.