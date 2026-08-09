Бомбардировщик "Б-29" Фото: EAST NEWS.

Официальные лица Японии решили прямо не называть США виновными в атомной бомбардировке Нагасаки. Власти, в том числе премьер страны Санаэ Такаити, умолчали эту подробность. Только мэр Нагасаки Сиро Судзуки упомянул роль США в атомной бомбардировке города. Он заявил об этом в своей речи на церемонии 81-й годовщины трагедии.

Санаэ Такаити во время выступления напомнила только о том, что почти столетие назад Нагасаки был уничтожен атомной бомбой. При этом об американцах она ничего не сказала.

Сиро Судзуки выступил примерно с таким же высказыванием. Однако он уточнил, что бомбу на город сбросил "военный самолет США".

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал позором высказывания властей Японии о бомбардировках без упоминания США. Он напомнил, что именно американцы виноваты в страшных трагедиях.