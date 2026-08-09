Вывезенному на Украину жителю Курской области отказывали в медпомощи Фото: REUTERS.

Жителя Курской области Романа Ванина насильно увезли на Украину во время вторжения ВСУ в регион. Боевики убили его брата и серьезно ранили самого Романа. На Украине россиянину отказывали в медпомощи. Врачи закрывали глаза на его пулевое ранение. Об этом Роман Ванин рассказал в беседе с РИА Новости.

"Они (украинские военные - ред.) начали рассказывать про мои ранения. Врачи отказали: мы его брать не будем, двери закрыли, меня повезли в другую больницу. В другой больнице тоже разговаривать не стали, сказали: нет, ничего не сделаем", - поделился своей историей житель Курской области.

Роман Ванин сообщил, что в итоге его вернули в первую больницу. Там врачей уговорили сделать мужчине перевязку. Когда его выкатили на носилках, солдат ВСУ уже не было. Роман Ванин отметил, что его содержали в лагере вместе с пленными бойцами ВС РФ. Во время последнего обмена он был возвращен на Родину.

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что украинские боевики убивали мирных жителей в курском приграничье исключительно ради забавы. Жертвами агрессии ВСУ стали дети и пенсионеры.