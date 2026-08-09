Ситуация для ВСУ в Донбассе ухудшается: В Германии дали неутешительный прогноз

Bild: положение ВСУ в Краматорске и Славянске стремительно ухудшается Фото: REUTERS.

Немецкая газета Bild выразила обеспокоенность ухудшением положения украинских войск в Краматорске и Славянске. По мнению издания, растущее давление российских сил на этом направлении может привести к одному из самых серьезных ударов для Киева за последнее время.

В материале отмечается, что ситуация для ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации ухудшается ежедневно, а линия фронта неуклонно приближается к городам.

Ранее Владимир Зеленский признал сложности украинской армии под Славянском и заявил о необходимости усиления направления. В начале июля российские войска освободили Константиновку. Президент Владимир Путин назвал город ключом к освобождению всей территории ДНР. По словам главы государства, взятие Константиновки поспособствует дальнейшему продвижению российской армии.

Ранее командир взвода беспилотных систем танкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Лим рассказал, что ВСУ заранее подготовили позиции для отступления из Константиновки.