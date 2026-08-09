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НовостиПолитика9 августа 2026 4:29

Не хочет платить миллиарды: Алаудинов назвал причину, по которой Киев скрывает реальные потери ВСУ

Алаудинов: Киев скрывает потери ВСУ, чтобы не платить семьям погибших миллиарды
Мария СПИРИДОНОВА
Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что Киев намеренно не проводит идентификацию погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы избежать выплат их семьям. В интервью ТАСС он отметил, что речь идет о миллиардах долларов, которые украинские власти не хотят тратить.

По словам Алаудинова, если бы реальные цифры потерь были обнародованы, это вызвало бы мощный общественный резонанс. Он подчеркнул, что киевский режим делает все возможное, чтобы скрыть масштабы гибели своих солдат, в том числе избегая финансовых обязательств перед родственниками.

Ранее Алаудинов оценил совокупные потери украинской армии с начала специальной военной операции. Он заявил, что цифра уже давно перешагнула за 2 млн и приближается к 2,5 млн человек. По словам генерал-лейтенанта, украинские власти безразлично относятся к человеческим потерям.

Президент России Владимир Путин на полях саммита Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке в 2025 году заявил, что ВСУ сталкиваются с критическим дисбалансом между численностью войск и потерями личного состава. Глава государства также отметил рост дезертирства среди украинских военнослужащих.