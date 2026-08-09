ТАСС: В харьковском вузе собирают наземные робототехнические комплексы для ВСУ Фото: REUTERS.

В зданиях Харьковского национального экономического университета на улице Шатилова Дача ведется сборка наземных робототехнических комплексов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в российских силовых структурах, пишет ТАСС.

«В Харькове на улице Шатилова Дача в комплексе зданий Харьковского национального экономического университета осуществляется сборка НРТК для нужд ВСУ», — сообщил источник агентства.

Ранее корреспондент Sky News Стюарт Рэмси рассказал о сети тайных подземных заводов ВСУ, где создают дроны. По его словам, устройства там производятся ежедневно, а этот объект является центром усилий по созданию ударных беспилотников дальнего радиуса действия. Рэмси отметил, что подобные предприятия разбросаны по всей Украине, и работа на них не прекращается ни на минуту.

ВС России систематически уничтожают места производства и хранения беспилотников противника. 7 августа сообщалось, что российские операторы дронов с помощью «Гераней» поразили место создания беспилотников в Ахтырке Сумской области.