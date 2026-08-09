Володин призвал региональные власти ввести ограничения на продажу вейпов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Региональным властям следует принять закон, регулирующий ограничения в продаже вейпов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в МАХ.

По словам Володина, только пять регионов, в частности, Пермский край, Нижегородская, Пензенская и Саратовская области, а также Северная Осетия приняли соответствующие законы.

"Люди просили защитить детей и навести порядок в этой сфере, правильно было бы субъектам РФ, где ещё не вышли на решения, ознакомиться с опытом регионов, где такие нормы уже приняты", - написал Володин.

Он рассказал, что регионы имеют соответствующие полномочия для принятия решений. Кроме того, Володин напомнил, что закон о продаже вейпов детям и рекламе никотиносодержащих устройств был принят в 2023 году.

Сайт KP.RU ранее писал, что с сентября в России заработает запрет продажи вейпов и сигарет на остановках заработает.