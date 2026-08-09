В МВД напомнили, когда россиянам следует менять паспорт

МВД: паспорт гражданина РФ следует менять в 20 и 45 лет Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин в интервью ТАСС сообщил, что гражданину России следует трижды обращаться за получением и заменой внутреннего паспорта: в 14 лет, в 20 лет и в 45 лет.

Он пояснил, что остальные случаи замены связаны с утратой документа, и в каждом таком случае рассматриваются конкретные обстоятельства. Васенин также отметил, что законодательство не обязывает носить паспорт с собой, но каждый гражданин обязан иметь его.

Ранее Васенин также предостерег россиян от изменения внешности на фотографиях для паспорта. Он пояснил, что при подготовке снимка допустимы небольшие коррективы освещения, теней и мелких деталей, однако запрещено убирать особенности внешности, по которым можно идентифицировать личность. По словам Васенина, к обработке снимка нужно относиться серьезно, иначе фотографию могут не принять.