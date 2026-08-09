В Госдуме хотят компенсировать родителям часть расходов на отдых детей

Миронов заявил о необходимости ввести налоговый вычет на детский отдых Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в разговоре с ТАСС выступил с инициативой ввести в России налоговый вычет на покупку путевок в детские лагеря, санатории и на турбазы. По его словам, сегодня отправка ребенка на отдых стала труднодоступной для многих семей.

Миронов считает, что родителям необходимо возвращать часть затрат на отдых детей до 18 лет, поскольку это не менее важно, чем образование и лечение. Он также предложил ежегодно индексировать размер социальных налоговых вычетов с учетом инфляции. Парламентарий напомнил, что соответствующее предложение было направлено в Минфин.

Ранее зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев напомнил россиянам, что успешно сдавшие нормативы ГТО и получившие значок имеют право на ряд льгот. Он пояснил, что речь идет о налоговой льготе и преимуществах при поступлении в вузы — обладатель значка может получить до 10 дополнительных баллов.