Решение о выдворении семьи фермера Уолкера из России пока не принято

Решение о выдворении семьи фермера Уолкера и его семьи из России пока не принято. Фото: Айару Учайкина

Решение о выдворении из России жены и детей американского фермера Джастаса Уолкера, известного как «веселый молочник», пока не принято. Об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к правоохранительным органам региона.

Сам Уолкер приглашен в миграционную службу для разъяснений о нарушении его семьей российского законодательства. Встреча состоится 10 августа. Известно, что супруга и дети Уолкера не являются гражданами РФ. Из-за нарушения миграционного режима им грозит штраф до 5 тысяч рублей с выдворением или без. Сам Уолкер имеет российский паспорт.

Ранее он сообщил, что его семью якобы выдворяют из России. Уолкер известен с 2016 года, когда купил землю на Алтае и прославился фразой «Потому что его не будет, вашего итальянского сыра!». Джастас живет в России уже 10 лет. Он обосновался в Солонешенском районе, где начал разводить молочный скот и создал домашнюю козью ферму. Главное занятие семьи — производство сыра. Ранее корреспонденту KP.RU удалось побывать на ферме Уолкеров.