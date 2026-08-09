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НовостиОбщество9 августа 2026 6:33

Хуснуллин назвал риском смену правил семейной ипотеки до октября

Сложность последствий перерасчета является риском для смены правил семейной ипотеки
Вениамин ЗАХАРОВ
Хуснуллин назвал риском смену правил семейной ипотеки до октября

Хуснуллин назвал риском смену правил семейной ипотеки до октября

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что до 1 октября 2026 году рискованно менять правила предоставления "Семейной ипотеки" из-за сложности последствий перерасчета. Об этом он сообщил ТАСС.

"Риски большие. Не можем до конца просчитать последствия, к чему приведет перерасчет. Кроме того, администрация президента провела соцопрос, и люди говорят, что 6% их устраивают, а на большее они не готовы", - сказал он.

По его словам, имеет смысл сделать градацию и установить дополнительные льготы многодетным семьям. При этом Хуснуллин отметил, что следует учитывать возможности бюджета и состояние рынка.

Вице-премьер подчеркнул, когда изменения по семейной ипотеке хотели провести в начале лета, то стало видно, что на действующих условиях люди стали брать меньше кредитов.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Госдуме предложили законопроект, закрепляющий на федеральном уровне право многодетных семей на получение денежной компенсации в размере одного миллиона рублей вместо бесплатного земельного участка.