Хуснуллин назвал риском смену правил семейной ипотеки до октября Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что до 1 октября 2026 году рискованно менять правила предоставления "Семейной ипотеки" из-за сложности последствий перерасчета. Об этом он сообщил ТАСС.

"Риски большие. Не можем до конца просчитать последствия, к чему приведет перерасчет. Кроме того, администрация президента провела соцопрос, и люди говорят, что 6% их устраивают, а на большее они не готовы", - сказал он.

По его словам, имеет смысл сделать градацию и установить дополнительные льготы многодетным семьям. При этом Хуснуллин отметил, что следует учитывать возможности бюджета и состояние рынка.

Вице-премьер подчеркнул, когда изменения по семейной ипотеке хотели провести в начале лета, то стало видно, что на действующих условиях люди стали брать меньше кредитов.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Госдуме предложили законопроект, закрепляющий на федеральном уровне право многодетных семей на получение денежной компенсации в размере одного миллиона рублей вместо бесплатного земельного участка.