Биолог назвал причину нападения крыс на людей в РФ

Биолог назвал причину нападения крыс на людей в РФФото: Terry Whittaker/FLPA/Global Look Press

В России случаи нападения крыс на людей происходят, однако обычно носят локальный характер и не являются систематическими. О причинах в беседе с aif.ru рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

Эксперт прокомментировал сообщения о нашествии крыс в некоторых районах Гааги, где жители жалуются на агрессивное поведение грызунов уже более года. По его словам, в России подобные ситуации чаще возникают в крупных городах рядом с мусорными полигонами и местами скопления пищевых отходов.

При этом примерно 90% укусов, по словам биолога, происходят в качестве самообороны, а не из-за намеренного нападения животных. Сафонов отметил, что основная опасность для человека после укуса связана не с бешенством, а с возможным заражением бактериальными инфекциями, в том числе столбняком.

Специалист рекомендовал в случае укуса обработать рану антисептиком и сразу обратиться за медицинской помощью.

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предупредил об опасности заразиться туляремией. Переносчиками заболевания он назвал кроликов-полевок. Заражение происходит при контакте с животными, через загрязненные продукты, воду и воздушно-пылевым путем. Лечение требует госпитализации, передает 360.ru.