«Калашников» анонсировал поставку в зону СВО «Куб-10МЭ» с ИИ и дальностью 100 км. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Глава концерна «Калашников» Алан Лушников в интервью ТАСС сообщил, что новый тактический управляемый барражирующий боеприпас «Куб-10МЭ» в ближайшее время поступит в зону специальной военной операции (СВО). Боеприпас имеет дальность свыше 100 км, головку самонаведения с элементами искусственного интеллекта и боевую часть массой около 11 кг.

Лушников отметил, что комплекс работает в паре с разведчиком-ретранслятором «СКАТ 350М», который уже вызвал серьезный интерес у заказчиков. Он также уточнил, что боеприпас уже направлен в армию и вскоре появится на передовой.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили о создании нового скоростного охотничьего патрона IGLA Rocket. Начальная скорость его пули превышает 1 тыс. метров в секунду — показатель, который разработчики назвали беспрецедентным для боеприпасов этого класса. Отмечается, что патрон может полностью заменить иностранные аналоги 308Win.