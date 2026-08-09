Как мошенники обманывают россиян: МВД перечислило методы давления аферистов на жертв

МВД назвало страх и давление основным методом воздействия мошенников на жертву Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

МВД России перечислило основные методы психологического воздействия, которые мошенники используют в схемах обмана с банкоматами. В пресс-центре ведомства отметили, что сейчас на первый план выходит социальная инженерия.

По данным МВД, злоумышленники звонят под видом «службы безопасности банка» или «правоохранительных органов», пугают «взломом счета» и убеждают свою жертву снять деньги, удалить приложение и установить «новое» по ссылке.

Среди основных манипуляций — создание эмоций страха и отчаяния, иллюзия срочности, давление и маскировка под авторитетные структуры. Мошенники не дают жертве времени на размышления и используют авторитет якобы сотрудников ФСБ, банков или операторов связи.

Ранее эксперт по информационной безопасности Дмитрий Морев предупредил, что мошенники маскируют вредоносные файлы под полезные приложения и рабочие документы, чтобы получить доступ к телефонам жертв. После установки такого APK-файла вирус запрашивает доступ к специальным возможностям Android, что позволяет злоумышленникам видеть экран, перехватывать пароли и управлять устройством.