Звезда «Горца» Кристофер Ламберт потерял сознание на фестивале в США

Актер Кристофер Ламберт. Фото: Matteo Nardone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Звезда фильма «Горец» Кристофер Ламберт потерял сознание во время фестиваля поп-культуры Steel City Con в Питтсбурге. Актера экстренно госпитализировали, сообщает портал TMZ.

Инцидент произошел в субботу, когда Ламберт раздавал автографы. В какой-то момент он внезапно потерял сознание. Позже представитель актера пояснил, что причиной стало резкое падение уровня сахара в крови — перед фестивалем Ламберт мало спал и почти не ел.

Сейчас артист чувствует себя хорошо и отдыхает в отеле. Участие в продолжении фестиваля 9 августа будет зависеть от его самочувствия.

Кристофер Ламберт — американский и французский актер. Мировую известность Ламберту принесла культовая роль бессмертного воина Коннора Маклауда в фильме «Горец» (1986). Среди других известных фильмов — «Подземка» Люка Бессона, за роль в котором актер получил премию «Сезар» как лучший актер, «Грейстоук: Легенда о Тарзане» (1984), «Смертельная битва» (1995), «Крепость» (1992), «Нирвана» (1997), а также роль в российской военной драме «Собибор» (2018).