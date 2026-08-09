Три мирных жителя погибли в результате ночной атаки ВСУ на Белгород Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Три мирных жителя погибли в результате атаки украинских беспилотников на Белгород минувшей ночью. Об этом написал врио губернатора региона Александр Шуваев в своем канале в МАХ.

По его словам, минувшей ночью Белгород вновь подвергся массированной террористической атаке беспилотников киевского режима.

"По уточненной информации, погибли трое мирных жителей. Приношу искренние соболезнования их семьям. Понимаю, что никакие слова не смогут облегчить эту боль для родных и близких», - написал Шуваев.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Белгород стало известно о 13 пострадавших, включая двоих детей. Кроме того, от взрывов украинских беспилотников загорелись две машины на парковке многоэтажки. Огонь был ликвидирован.