На дне Баренцева моря нашли затонувший в 1942 году немецкий корабль

Российская разведывательно-водолазная команда обнаружила на дне Баренцева моря немецкое военное судно «Утландсхерн», затонувшее в 1942 году. Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

Российская разведывательно-водолазная команда обнаружила на дне Баренцева моря немецкое военное судно «Утландсхерн», затонувшее в 1942 году. Находка стала первой победой советских катеров в битве за Заполярье, сообщили в РВК в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Судно, построенное в Гамбурге в 1927 году под названием «Картагена», позже сменило имя на «Голфо де Панама», а в 1939 году — на «Утландсхерн». В начале Второй мировой войны его арендовал немецкий флот для перевозки грузов. С началом Великой Отечественной оно снабжало немецкие войска в Заполярье, пока весной 1942 года не подорвалось на мине в устье губы Печенги.

Водолазы идентифицировали судно по сохранившемуся на колоколе первому названию. Команда планирует продолжить исследование, провести подводные съемки и создать документальный фильм.

Ранее у берегов Владивостока завершилась экспедиция по обследованию объекта, который с вероятностью 90% является пароходом «Князь Горчаков», затонувшим более века назад в результате подрыва на японской мине у острова Аскольд. На борту, по разным оценкам, находился ценный груз на 1,5 миллиона царских рублей.