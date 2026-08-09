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НовостиПолитика9 августа 2026 8:17

МИД: Парламенты России и Словении впервые за четыре года обменялись посланиями

Директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон приветствовал планы нового председателя Государственного собрания Словении Зорана Стевановича посетить Москву
Мария СПИРИДОНОВА
МИД: Парламенты России и Словении впервые за четыре года обменялись посланиями. Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

МИД: Парламенты России и Словении впервые за четыре года обменялись посланиями. Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Председатели российского и словенского парламентов впервые за четыре года обменялись посланиями. Об этом ТАСС сообщил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Дипломат приветствовал планы нового председателя Государственного собрания Словении Зорана Стевановича посетить Москву, назвав это проявлением здравомыслия среди европейских политиков. Однако Пилипсон подчеркнул, что не стоит питать иллюзий по поводу скорого восстановления отношений с Любляной, поскольку, по его словам, внешнеполитический курс страны формирует правительство, а премьер-министр Янез Янши и глава МИД Тоне Кайзер придерживаются антироссийской линии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия неоднократно пыталась наладить диалог со странами Европы, однако инициативы Москвы остаются без ответа. Он подчеркнул, что Кремль придерживается курса на дипломатическое взаимодействие и не отказывается от контактов даже в условиях напряженности.