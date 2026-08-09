Бывшая пресс-секретарь Зеленского резко высказалась в его адрес из-за инцидента в Одессе

Мендель призвала к миру после скандала с мобилизацией в Одессе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала немедленно заключить мир после инцидента с жестокой мобилизацией в Одессе. В соцсети X она опубликовала видео, на котором женщина вместе с мужчиной отбивается в машине от сотрудников ТЦК (аналог военкоматов).

Мендель назвала инцидент «лицом настоящего Зеленского», который мог бы выделить деньги на финансовую мотивацию, но вместо этого, по ее словам, решил украсть из бюджета. Она заявила, что цена этой политики — «многочисленные жизни и разрушенные семьи», и призвала мир проснуться.

Ситуация с мобилизацией остается одной из самых острых тем внутри Украины. В интернете все чаще публикуются записи силовой мобилизации в стране. На кадрах показано, как сотрудники ТЦК задерживают мужчин прямо на улице, применяют в отношении них физическую силу и увозят в неизвестном направлении.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что мобилизация на Украине не прекратится. По его словам, поставка людей на передовую остается частью договоренностей Киева с западными странами, которые обеспечивают Украину деньгами и оружием.