«Атомные НЛО?»: Захарова раскритиковала премьера Японии из-за одного решения

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД России

Премьер-министру Японии Санаэ Такаити не хватило мужества назвать США страной, сбросившей атомную бомбу на Нагасаки 81 год назад. Об этом в своем telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки премьер-министр Японии Санаэ Такаити напомнила, что почти век назад город был уничтожен ядерным ударом, но при этом ни разу не упомянула США как страну, осуществившую бомбардировку. В отличие от нее, мэр Нагасаки Сиро Судзуки все же уточнил, что бомбу на город сбросил «военный самолет США», хотя и его выступление также было сдержанным.

«Иными словами, по мнению нынешнего руководства Японии, на Хиросиму и Нагасаки упали атомные НЛО?», — написала Захарова.

При этом дипломат обратила внимание, что у мэра Нагасаки Сиро Судзуки «хватило мужества».

Ранее решение японских официальных лиц не упоминать США как виновника атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки прокомментировал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал это позором.