ПВО России за сутки сбила 970 дронов ВСУ и 4 снаряда HIMARS Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 10 авиационных бомб, четыре реактивных снаряда HIMARS американского производства и 970 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Всего, по данным Минобороны РФ, с начала специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили более 200 тысяч беспилотников ВСУ. Кроме того, уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 201 891 беспилотник, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 506 танков и других боевых бронированных машин, 1769 реактивных систем залпового огня, 36 100 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 68 795 единиц специальной военной автомобильной техники.

В пятницу в Минобороны сообщили об уничтожении эшелона с техникой ВСУ в Днепропетровской области в результате ударов беспилотниками «Герань» и оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».