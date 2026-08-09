Рекордный всплеск сообщений об НЛО зафиксирован в ФРГ. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

В Германии зафиксировали рекордный всплеск сообщений о неопознанных летающих объектах. Об этом рассказал директор Центральной исследовательской сети необычных небесных явлений (CENAP) Хансйюрген Келер в интервью Euronews.

«Ежедневно мы получаем от трех до шести сообщений. Без преувеличения можно сказать, что мы самая загруженная служба приема сообщений в немецкоязычном пространстве», — рассказал Келер.

К августу специалисты CENAP изучили около 14 тысяч случаев. В подавляющем большинстве за НЛО очевидцы принимали самолеты, вертолеты, спутники, метеоры, воздушные шары или лазерные лучи от различных шоу. Неразгаданные случаи эксперты объясняют нехваткой данных, а не визитами представителей внеземных цивилизаций.

Новый всплеск интереса к этой теме связывают в том числе с публикацией Пентагоном документов о неопознанных аномальных явлениях. При этом немецкие специалисты относятся к американским материалам скептически. Так, Келер считает, что известная запись Gimbal с якобы НЛО на самом деле показывает обычный воздушный шар, а впечатление его высокой скорости возникло из-за движения самолета.

Тем временем Пентагон начал публиковать пятую часть архива материалов об НЛО. Среди документов есть показания американца, который рассказал ФБР о трех возможных встречах с неопознанными объектами на западе США в течение нескольких часов. Ранее американское военное ведомство уже обнародовало десятки документов, видео, аудиозаписей и изображений по этой теме.