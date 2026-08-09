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НовостиПолитика9 августа 2026 9:38

В ВСУ назвали причины бегства бойцов из армии

Начальник штаба ВСУ Горин назвал усталость и выгорание причинами дезертирства
Мария СПИРИДОНОВА
Начальник штаба ВСУ Горин назвал усталость и выгорание причинами дезертирства

Начальник штаба ВСУ Горин назвал усталость и выгорание причинами дезертирства

Фото: REUTERS.

Начальник штаба отдельного батальона резерва 199-го учебного центра Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Горин в интервью «Укринформу» назвал главные причины самовольного оставления военной части (СОЧ) солдатами ВСУ.

По его словам, основными факторами являются страх, угроза жизни, постоянный боевой стресс, психологическая усталость и выгорание. Также среди причин — конфликты с командирами, связанные с отказом в отпуске или лечении, проблемы с денежным и вещевым обеспечением, а также невозможность находиться рядом с семьей.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что Черниговская область остается основным регионом Украины, через который уклонисты и дезертиры массово бегут за границу. По данным силовых структур, через этот регион организована нелегальная схема выезда, которой активно пользуются военнообязанные украинцы.