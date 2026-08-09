Турагент из Казахстана обманула россиян на 2 млн фейковыми билетами на BTS. Фото: Pedro Paulo Diaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турагент из Казахстана обманула около 100 человек, продавая фейковые билеты на концерт южнокорейской группы BTS. Общий ущерб превышает 3,5 миллиона рублей, из которых более 2 миллионов — средства российских граждан, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, за 167 тысяч рублей агент обещала перелет, отель и билеты на выступление BTS в Пусане, прошедшее 12–13 июня. Однако позже выяснилось, что девушка уже использовала аналогичную схему — продавала поездки на концерты BLACKPINK в Гонконг, где туристы не получали бронирования жилья, билетов и обратных рейсов.

После жалоб агент обещала разобраться, но исчезала и блокировала клиентов. Часть денег она вернула только местным блогерам.

Ранее турецкие полицейские в провинции Кайсери задержали банду кибермошенников, на счету которой более 17 тысяч обманутых граждан. Общий ущерб от их действий превышает 757 миллионов лир, что соответствует 16 миллионам долларов.