ВСУ используют квартиры с останками людей под пункты дислокации Фото: REUTERS.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют дома умерших жителей Сумской и Харьковской областей под пункты временной дислокации. Боевиков Зеленского не смущает даже то, что им приходится цинично соседствовать с трупами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

"Жители Харьковской и Сумской областей сообщают, что во многих домах и квартирах лежат годами останки умерших местных жителей. Характерно, что украинские военнослужащие могут использовать эти жилые площади под пункты временной дислокации", - отметили в силовых структурах.

Кроме того, отмечается, что мумифицированные останки местных жителей складируются боевиками ВСУ в других помещениях.

Ранее сайт KP.RU писал, что две бригады ВСУ в районе Рыжевки Сумской области устроили перестрелку из-за бегства солдат бригады теробороны из Львова.