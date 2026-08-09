Иран впервые с марта показал видеоролик с верховным лидером Моджтабой Хаменеи Фото: REUTERS.

В Иране впервые с марта показали видеозапись с верховным лидером страны Моджтабой Хаменеи. Кадры опубликовало государственное агентство Mehr.

На видео Хаменеи сидит в окружении нескольких человек и беседует с ними. Когда именно была сделана запись, не уточняется. Это первое подобное видео с момента его назначения на пост верховного лидера Ирана в марте.

Еще в апреле МИД Ирана заявил, что состояние здоровья Моджтабы Хаменеи находится в полном порядке. Представитель ведомства Эсмаил Багаи тогда допускал, что верховный лидер через некоторое время появится на публике. Он объяснял отсутствие Хаменеи на публичных мероприятиях условиями военных действий.

Кроме того, в конце июля американские и израильские спецслужбы пытались установить местонахождение Моджтабы Хаменеи. По данным The Times, разведки хотели выяснить, жив ли верховный лидер Ирана и где он находится. В Тегеране ранее заявляли, что Хаменеи продолжает исполнять свои обязанности и находится в безопасности.