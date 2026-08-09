Кравцов анонсировал завершение внедрения единых учебников по истории в этом году

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в этом году завершится внедрение полной линейки единых учебников по истории для 5–9-х классов, а школы получат единые пособия по обществознанию для 9–10-х классов. Об этом сообщили на канале Минпросвещения РФ в мессенджере "Макс".

В ведомстве отметили, что обновленный федеральный перечень учебников охватывает все основные школьные предметы. По словам Кравцова, введение единых учебников дает учителям четкие ориентиры, родителям — уверенность, а ученикам — равные возможности вне зависимости от региона.

Обновленный федеральный перечень охватывает все основные дисциплины, включая историю воссоединенных регионов и обществознание для колледжей. В перечне представлены пособия для начальной, основной и старшей школ по русскому языку, литературе, математике, физике, химии, биологии, информатике и другим предметам.

Ранее советник президента РФ Елена Ямпольская сообщила, что произведения, посвященные специальной военной операции, будут включены в новые государственные учебники по литературе для 9–11 классов. Также, по ее словам, сведения о героизме участников СВО будут включены в единые учебники по русскому языку.