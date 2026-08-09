МИД РФ заявил о тяжелейшем за всю историю НАТО кризисе в альянсе. Фото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

В НАТО наблюдается тяжелейший кризис за всю историю альянса. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в интервью ТАСС.

Так дипломат прокомментировал инициативу председателя нижней палаты парламента Словении Зорана Стевановича провести в ноябре референдум о дальнейшем членстве страны в НАТО. По словам Пилипсона, до реализации этой идеи пока далеко, а сам плебисцит, согласно местному законодательству, носил бы лишь совещательный характер.

«Сам факт обсуждения подобной новаторской идеи подтверждает наличие кризиса внутри НАТО, который на Западе называют „тяжелейшим за всю историю“ альянса», — отметил представитель МИД РФ.

По его словам, ситуацию усугубляют противоречия между наиболее влиятельными участниками блока. Публичные споры о будущем НАТО в таких странах, как Словения, Пилипсон назвал отражением внутренних разногласий в альянсе.

Немногим ранее журнал Foreign Policy сообщил, что внутри НАТО сформировались два разных подхода к дальнейшему развитию блока. Часть союзников выступает за сохранение зависимости Европы от США, в том числе за счет закупок американского оружия. Другие страны предлагают активнее развивать собственные оборонные возможности и снижать зависимость от Вашингтона. Издание констатировало, что эти разногласия сохраняются даже на фоне роста военных расходов членов альянса.