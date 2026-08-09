ТАСС: опубликованное видео с Моджтабой Хаменеи старое, но верховный лидер здоров Фото: REUTERS.

Опубликованное в СМИ видео с Моджтабой Хаменеи было сделано до того, как он стал верховным лидером Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранский источник.

Ранее в Иране впервые с марта текущего года показали видеозапись с верховным лидером страны Хаменеи. На видео он сидит в окружении нескольких человек и беседует с ними. Однако не уточнялось, когда именно была сделана запись.

«Это старое видео. Оно было снято еще до того, как он стал лидером», - сообщает источник в Иране.

При этом он отметил, что Моджтаба Хаменеи здоров и не появляется на публике из соображений безопасности.

Как писал сайт KP.RU, в конце июля спецслужб США и Израиля пытались установить местонахождение Хаменеи. Сообщалось, разведки хотели выяснить, жив ли верховный лидер Ирана и где он находится.