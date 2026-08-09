В Тюменской области в ДТП погибли водитель и ее дочь, семь человек пострадали Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. На 73-м километре трассы Ялуторовск – Ярково столкнулись «Лада Ларгус» и Suzuki. В результате аварии погибли двое — водитель «Лады» и ее 11-летняя дочь. Еще семь человек, среди которых четверо детей, получили травмы, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

По предварительным данным, 42-летняя женщина за рулем «Лады» не справилась с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Suzuki. На момент аварии в «Ладе» находилась семья из Сургута. В Suzuki — семья из Радужного (ХМАО).

В результате столкновения погибли водитель «Лады» и ее дочь. Муж погибшей и двое сыновей 6 и 14 лет получили ранения. Также пострадали 50-летний водитель Suzuki, его супруга и их дети 6 и 11 лет. На месте работают оперативно-следственная группа, движение организовано в реверсивном режиме.

Ранее в Пензе произошло смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легковушки. По данным Госавтоинспекции Пензенской области, авария случилась 6 августа в 1:15 ночи на улице Мира у дома 78. В результате столкновения один человек погиб, еще восемь получили травмы различной степени тяжести.