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НовостиВ мире9 августа 2026 11:25

Росатом начал возвращать специалистов на площадку АЭС «Бушер»

Общая численность российских специалистов на иранской АЭС достигла уже 25 человек, сообщил Лихачев
Вениамин ЗАХАРОВ
Росатом начал возвращать специалистов на площадку АЭС «Бушер»

Росатом начал возвращать специалистов на площадку АЭС «Бушер»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Росатом возвращает сотрудников на иранскую АЭС «Бушер». Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

«Мы приступили к возвращению специалистов на площадку сооружаемой АЭС «Бушер». Первые 5 человек из числа инженерно-технического персонала уже прибыли в наш поселок проживания и приступили к выполнению своих рабочих задач», - сказал он.

По словам Лихачева, общая численность российских специалистов на иранской АЭС достигла уже 25 человек.

Кроме того, Росатом планирует отправить на АЭС «Бушер» в Иране новую группу из десятков сотрудников в ближайшие две недели. Однако он оговорился, что это произойдет при условии, что не произойдет эскалация конфликта между США и Ираном.

В конце июля сайт KP.RU писал, что ВС США начали очередную волну ударов по Ирану. Авиаудар, в частности, был нанесен по Бушеру.