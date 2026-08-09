Росатом начал возвращать специалистов на площадку АЭС «Бушер» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Росатом возвращает сотрудников на иранскую АЭС «Бушер». Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

«Мы приступили к возвращению специалистов на площадку сооружаемой АЭС «Бушер». Первые 5 человек из числа инженерно-технического персонала уже прибыли в наш поселок проживания и приступили к выполнению своих рабочих задач», - сказал он.

По словам Лихачева, общая численность российских специалистов на иранской АЭС достигла уже 25 человек.

Кроме того, Росатом планирует отправить на АЭС «Бушер» в Иране новую группу из десятков сотрудников в ближайшие две недели. Однако он оговорился, что это произойдет при условии, что не произойдет эскалация конфликта между США и Ираном.

В конце июля сайт KP.RU писал, что ВС США начали очередную волну ударов по Ирану. Авиаудар, в частности, был нанесен по Бушеру.