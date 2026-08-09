Папа Римский выразил соболезнования по поводу жертв в РФ и призвал начать диалог Фото: REUTERS.

Папа Римский Лев XIV выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в России и на Украине и призвал стороны вернуться к диалогу. Об этом понтифик заявил во время традиционного воскресного обращения к верующим.

Лев XIV отметил, что с болью и обеспокоенностью следит за новостями о росте числа погибших и раненых среди гражданского населения, в том числе детей.

«Перед лицом этой боли я вновь обращаюсь с призывом к уважению гуманитарного права и к прекращению атак на гражданские объекты. Пришло время остановить спираль насилия и вернуться к дипломатии и диалогу, чтобы проложить путь к миру», — сказал понтифик.

Он также выразил духовную близость родственникам погибших и всем пострадавшим из-за конфликта.

Еще в феврале Лев XIV призывал остановить боевые действия на Украине и без промедления перейти к перемирию. Понтифик подчеркивал необходимость прекратить бомбардировки и укрепить диалог между сторонами. По его словам, достижение мира требует немедленных и ответственных решений.