Нетаньяху поставил ультиматум по Газе: при каком условии Израиль выведет войска

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: Paulina Patimer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг план урегулирования в секторе Газа, известный как «документ из 15 пунктов». По словам Нетаньяху, израильские военные не покинут анклав до тех пор, пока палестинское движение ХАМАС не будет полностью разоружено.

Выступая на заседании правительства в воскресенье, Нетаньяху подчеркнул, что разоружение должно быть реальным — речь идет обо всех видах вооружений, от тяжелого до легкого. Он также отметил, что Израиль уже передал США свои возражения по поводу этого плана и продолжает обсуждать его с американской администрацией.

«Мы умеем отстаивать свою позицию», — резюмировал он.

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла 7 октября 2023 года, когда ХАМАС атаковал Израиль. В ответ Израиль объявил о начале войны против ХАМАС в секторе Газа, которая привела к огромным разрушениям и гуманитарной катастрофе. В октябре 2025 года стороны договорились о режиме прекращения огня, и в Газе вступил в силу первый этап мирного плана, предложенного президентом Дональдом Трампом. В Газе был объявлен режим прекращения огня.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что процесс создания палестинского государства оказался в тупике.