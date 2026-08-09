Семью американца Уолкера не выдворяют из России, решение пока не принято. Фото: Айару Учайкина

Решение о выдворении из России семьи американского фермера Джастаса Уолкера, известного как «веселый молочник», на данный момент не принято. Об этом сообщает «КП-Барнаул».

Ранее появилась информация, что 10 августа Уолкера пригласили в миграционную службу для разъяснений о нарушении его семьей российского законодательства.

Стало известно, что жена и дети Уолкера не являются гражданами России, в то время как сам мужчина имеет российский паспорт и живет в стране на протяжении 10 лет. Он обосновался на Алтае в Солонешенском районе и создал свою домашнюю ферму. Также он начал разводить молочный скот.

В связи с нарушением миграционного режима им грозит штраф до пяти тысяч рублей с выдворением или без.

«Позвонили с информацией, что нас выдворяют из России. Для меня это просто непостижимо. Это просто шок, мы находимся в шоковом состоянии!» - рассказал американец на видео в своих соцсетях.

В свою очередь юрист Альберт Бастрыгин рассказал, автоматическая депортация за подобное нарушение противоречит правоприменительной практике. Главным аргументом защиты является наличие паспорта у главы семейства. А суды не раз сообщали, что выдворение близких родственников гражданина РФ признается несоразмерным вмешательством в семейную жизнь.

«Разлучать близких нельзя, если иностранец не совершал тяжких преступлений. Важной деталью является и уже оплаченный штраф», - подметил юрист

По его словам, никто не может нести ответственность дважды за одно и то же нарушение. И соответствующие органы не имеют права повторно наказывать семью за этот же эпизод.

Напомним, Уолкер известен с 2016 года, когда прославился фразой «Потому что его не будет, вашего итальянского сыра!» в интервью.