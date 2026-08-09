Вывезенный на Украину курянин Ванин рассказал, что ему отказывали в медпомощи Фото: REUTERS.

Насильно вывезенный на Украину житель Курской области Роман Ванин рассказал, что ему отказывали в медицинской помощи после пулевого ранения. Об этом он сообщил РИА Новости.

Во время вторжения ВСУ в Курскую область Ванин вместе с братом поехал в село Замостье Суджанского района, чтобы забрать тестя. Их автомобиль попал под обстрел. Брат мужчины погиб на месте, а самого Романа ранили и вывезли на территорию Украины.

«После полевого госпиталя они меня повезли в больницу. В первой больнице меня отказались брать, потому что я гражданский... Они (ВСУ – прим.ред.) начали рассказывать про мои ранения. Врачи отказали: мы его брать не будем, двери закрыли, меня повезли в другую больницу. В другой больнице тоже разговаривать не стали, сказали: нет, ничего не сделаем», — рассказал Ванин.

В итоге украинские военные вновь привезли его в первую больницу, где врача удалось уговорить сделать перевязку. После этого Ванин содержался в лагерях для пленных. 27 июня 2026 года его вместе с другими гражданскими лицами вернули в Россию в рамках обмена на белорусско-украинской границе.

Немногим ранее другой освобожденный житель Курской области рассказал, что удерживаемых на Украине мирных граждан содержали в тяжелых условиях. По его словам, в СИЗО им давали запаренную крупу, непригодную для нормального питания. Мужчина также заявил о постоянном моральном и психологическом давлении. Он вернулся домой во время того же обмена 27 июня.