Le Monde: Сен-Тропе был центром вербовки жертв Эпштейна

Американский финансист Джеффри Эпштейн. Фото: Epstein Estate/House Oversight/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский курорт Сен-Тропе был одним из ключевых мест, где скандально известный финансист Джеффри Эпштейн вербовал молодых девушек для сексуальной эксплуатации. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на судебные документы и показания свидетелей.

По данным газеты, финансист посещал курорт ежегодно, а вместе с Парижем эти города стали отправными точками для его преступной сети. Французское следствие установило ключевую роль Сен-Тропе и Французской Ривьеры в схеме Эпштейна. Одним из главных вербовщиков был директор модельных агентств Жан-Люк Брюнель. В 2022 году Брюнель покончил с собой в тюрьме.

В 2019 году Эпштейну предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. Он был арестован и помещен в тюрьму в Нью-Йорке. В августе того же года финансиста нашли мертвым в камере — следствие пришло к выводу о самоубийстве.

Ранее издание The New York Times опубликовало предсмертную записку, которую, как предполагается, мог написать Эпштейн. Записка, по данным издания, хранилась в деле его сокамерника — Николаса Тартальоне, осужденного за убийство. Тот утверждал, что нашел документ в книге в их общей камере в июле 2019 года. Сам Эпштейн был найден мертвым в своей камере месяц спустя, в августе.