Нардеп Федиенко: на Украине от мобилизации уклоняются около 2 млн человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Украине сейчас насчитывается около двух миллионов уклонистов от мобилизации. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа», член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в эфире телеканала «Эспресо».

По словам парламентария, власти пока не видят значительную часть этих граждан в государственных системах. Для оценки реального мобилизационного ресурса необходимо сначала установить их статус.

«У нас примерно 2 миллиона уклонистов. Они не на радаре. Надо создать условия, чтобы они максимально попали на радар. А уже потом смотреть мобилизационный ресурс, понимать, кто имеет бронирование, кто отсрочку и так далее», — заявил Федиенко.

На Украине продолжаются скандалы вокруг принудительной мобилизации. В интернете регулярно появляются видео, на которых сотрудники ТЦК задерживают мужчин на улицах. Украинцы также пытаются нелегально покинуть страну, скрываются от военкоматов и устраивают поджоги их зданий.

Немногим ранее на Украине начались массовые проверки территориальных центров комплектования. К 6 августа было выявлено 208 нарушений законодательства, составлен 101 административный протокол и возбуждено одно уголовное дело. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец также заявлял, что часть мобилизованных сбегает еще до отправки на передовую.