Bild: в ФРГ глава города Фрайберг устроил дебош в отеле и ранил двух полицейских. Фото: IMAGO/Rolf Zollner

В Германии новый бургомистр города Фрайберг Филипп Прайслер устроил дебош в отеле, нанеся травмы двум сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает издание Bild.

«Прайслер во время отпуска разгромил номер в отеле у главного вокзала Лейпцига, выбросил из окна предметы мебели и в ходе задержания нанес легкие травмы двум полицейским», - говорится в материале.

Согласно источнику, Прайслер мог находится в состоянии наркотического опьянения. После инцидента он был доставлен в больницу. По факту произошедшего против бургомистра было возбуждено уголовное дело о порче имущества и сопротивлении представителям власти. Представители горсовета также выступили с требованием отстранить Прайслера от должности.

Ранее KP.RU сообщал, что в Берлине неизвестный на автомобиле наехал на толпу людей и скрылся с места происшествия. В результате инцидента погиб один человек, еще 15 получили травмы.