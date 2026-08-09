В Москве арестовали экс-главу и действующего руководителя производителя БПЛА Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Москве арестовали действующего и бывшего руководителей компании-производителя беспилотных систем ООО «Дрон солюшнс». Об этом ТАСС сообщили в Кузьминском районном суде.

В СИЗО отправлены гендиректор предприятия Вячеслав Барбасов и его предшественник Иракли Хазалия. Оба проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

«Суд избрал Барбасову и Хазалию, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Максимальное наказание по вменяемой фигурантам статье составляет до десяти лет лишения свободы. Другие обстоятельства дела пока не приводятся.

Немногим ранее в Москве арестовали бывшего директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксению Гращенкову. Ее обвинили в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, совершенном организованной группой и повлекшем тяжкие последствия. Экс-руководителя также отправили в СИЗО.