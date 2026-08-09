Клава Кока и Дима Масленников продали кусок торта на свадьбе за миллион рублей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Певица Клава Кока и блогер Дима Масленников продали первый кусок свадебного торта за один миллион рублей. Его купил продюсер и блогер Ярослав Андреев.

Свадьба пары прошла в усадьбе Середниково, где ранее снимали сериал «Закрытая школа». Изначально Масленников не планировал проводить традиционный аукцион и в шутку предложил начать торги сразу с миллиона рублей. Однако Андреев согласился заплатить эту сумму.

«Ну не могу я в такие эмоциональные моменты мыслить рационально. Вторую свадьбу подряд выкупаю торт. Торт за миллион! Ну а что, могу себе позволить», — написал блогер.

Общий бюджет торжества составил около пяти миллионов рублей. Примерно по 500 тысяч молодожены потратили на банкет и платье невесты, еще 100 тысяч — на фотографа. В остальные расходы вошли техническое оснащение, видеосъемка, декор и аренда ретро-кабриолета 1950 года выпуска.

Сама свадьба Коки и Масленникова состоялась 5 августа в закрытом формате. Пара долго не раскрывала детали торжества, а первые свадебные фотографии появились в соцсетях уже после церемонии. До начала отношений Кока и Масленников дружили около десяти лет, а о помолвке объявили в апреле 2026 года.