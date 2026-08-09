Немецкий завод в Житомире остановил работу после взрывов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Немецкий завод Kromberg & Schubert в Житомире остановил работу на неопределенный срок после взрывов. Об этом сообщил глава военной администрации Житомирской области Виталий Бунечко, опубликовав пресс-релиз..

Компания работает в регионе уже 11 лет и полностью принадлежит немецким инвесторам. На предприятии заняты около 3,5 тысячи человек. Завод специализируется на выпуске бортовых электрических кабельных систем для автомобилей, в том числе MAN и Skoda. Сама компания также утверждает что житомирская площадка производит автомобильные кабельные системы.

«Производственные мощности и инфраструктура компании получили значительные повреждения и масштабные разрушения», — говорится в пресс-релизе Kromberg & Schubert.

После произошедшего предприятие полностью приостановило работу. Сроки возможного возобновления производства пока не называются.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем канале в Max обратил внимание, что имеющееся на предприятии оборудование потенциально могло использоваться для изготовления и сборки элементов беспилотников.

"В конце концов, еще весной Мерц призвал немецкий автопром переводить производство на военные рельсы - прямо как в Германии 1930-х. Таким образом, герр канцлер сам накаркал прилеты по своим автозаводам, четко обозначив их как законные военные цели", - написал Коц.

Немногим ранее Минобороны России сообщило, что с 1 по 7 августа ВС РФ нанесли по объектам на Украине два массированных и 12 групповых ударов. Целями, по данным ведомства, стали предприятия оборонно-промышленного комплекса и логистические центры. Для атак применялись высокоточное оружие и ударные беспилотники.