Огромные американские тараканы захватили дачи в России Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пятисантиметровые американские тараканы захватили дачи в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно источнику, заполонивших российские дачи огромных тараканов привлекают теплые подвалы, влажные сараи, теплицы и погреба. Данный вид не только переносит бактерии и грязь, но и может вызвать аллергию и значительно ухудшить состояние при астме из-за своих выделений.

Насекомые, вывести из жилья которых сложнее, чем обычных рыжих тараканов, прибыли из-за границы. В Россию вредители могут попадать вместе с различными грузами из США.

Ранее KP.RU сообщал, что российских дачников предупредили о невидимом вредителе, который пожирает картофель. Как рассказал энтомолог Дмитрий Куренщиков, в почве могут находится личинки жука-щелкуна, которые незаметно прогрызают клубни и корнеплоды.