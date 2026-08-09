Толкнул ее к берегу, но сам выбраться не успел: юноша спас сестру из шторма ценой жизни

Толкнул ее к берегу, но сам выбраться не успел: юноша из Балтийска спас сестру из шторма ценой жизни Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Житель Балтийска утонул во время шторма, спасая свою 10-летнюю сестру. Трагедия произошла вечером 8 августа на Балтийской косе, сообщает «КП-Калининград».

26-летний мужчина вместе с девочкой находился на побережье во время сильного ветра и волн. На пляже был поднят черный флаг, предупреждающий об опасности купания. Однако брат и сестра зашли в море.

По словам очевидцев, первой от берега начало относить девочку. Мужчина поплыл за ней и сумел вытолкнуть сестру на мель, где ее подхватили спасатели. Сам он выбраться не смог — волны унесли его на глубину. Ночные поиски результатов не дали, а утром тело погибшего прибило к берегу.

«Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. На теле не найдено следов насильственной смерти», — сообщили в СУ СК по Калининградской области.

Накануне в Чите двое подростков утонули в реке Ингода. Один из них начал тонуть во время купания, а второй попытался спасти товарища. В результате погибли оба несовершеннолетних. Трагедия произошла в месте, не оборудованном для купания.