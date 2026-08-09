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НовостиВ мире9 августа 2026 13:52

Пожар начался на саудовском НПЗ после удара хуситов

Удар по саудовскому НПЗ был нанесен с помощью беспилотников
Марк СОКОЛОВ
Пожар начался на саудовском НПЗ после удара хуситов

Пожар начался на саудовском НПЗ после удара хуситов

Фото: REUTERS.

На нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco на юго-западе Саудовской Аравии начался пожар после атаки хуситов. Об этом сообщил военный представитель движения «Ансар Алла» Яхья Сариа. Саудовское Минэнерго ранее подтвердило возгорание на объекте НПЗ.

По словам представителя хуситов, удар был нанесен беспилотником по предприятию в Джизане.

«Вооруженным силам Йемена удалось нанести удар беспилотником по нефтеперерабатывающему заводу Aramco в Джизане, удар был точным», — заявил Сариа.

Он назвал атаку ответом на нарушение саудовскими беспилотниками воздушного пространства йеменских провинций Саада и Хаджа. Кроме того, хуситы заявили об ударах баллистическими ракетами и БПЛА по силам Саудовской Аравии в йеменском порту Моха.

Эр-Рияд и «Ансар Алла» воздерживались от взаимных ударов с октября 2022 года. Новое обострение началось в июле после атаки на аэропорт Саны, ответственность за которую хуситы возложили на Саудовскую Аравию. После этого стороны возобновили обмен ударами.

Еще 25 июля хуситы заявили о массированной атаке на объекты Saudi Aramco в Джизане и Янбу. По их данным, тогда применялись десятки баллистических ракет и беспилотников. До этого движение объявило морскую блокаду Саудовской Аравии в ответ на действия Эр-Рияда против Йемена.